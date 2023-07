GET HAPPY! – ein ANTENNE BAYERN Podcast mit Kathie Kleff

Folge 106: Wie Phoenix aus der Asche – mit Sonja Piontek



Nach einer schweren Krise findet die Unternehmerin zurück in ihre Kraft.

Nachdem es in den letzten drei Folgen um das Thema Angst ging, dreht sich in dieser Folge alles um Wege raus aus schwierigen Gefühlen und Krisenzeiten.

Wenn das Leben plötzlich entschließt, die Karten neu zu mischen und alles, was gestern noch scheinbar stabil war, morgen in Trümmern liegt, dann zeigt meistens auch die Angst ihre scharfen Zähne- neben vielen anderen überwältigenden Gefühlen. Im Leben von Sonja Piontek lief alles nach Plan, bis das Jahr 2020 alles veränderte. Was sie erlebte, wie sie damit umging, und was ihr half, sich am Ende wie Phoenix aus der Asche zu erheben, darüber reden wir. Sonja ist eine sehr inspirierende, kluge und mutige Person – die Bunte nannte sie „eine Powerfrau mit Herz und Verstand“.