17-jähriger Rollerfahrer stirbt bei Unfall mit Linienbus

Nürnberg (dpa/lby) - Ein 17-jähriger Rollerfahrer ist in Nürnberg mit einem Linienbus zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Der Bus bog laut Polizei am Sonntagabend gerade von der Nopitschstraße ab, als es zu dem Unfall kam. Der Jugendliche und seine 16 Jahre alte Sozia wurden dabei über die Straße geschleudert.

Der junge Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Seine Begleiterin kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Sie schwebt laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Der Busfahrer wurde wegen eines Schocks behandelt.

Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.