Nürnberg (dpa/lby) - Sein erster großer Auftritt als Boss beim 1. FC Nürnberg konnte sich wirklich sehen lassen. Dieter Frey hinterließ auf der Jahreshauptversammlung des fränkischen Fußball-Zweitligisten einen redegewandten und souveränen Eindruck.

Als ehemaliger Lehrer sei er es schließlich gewohnt, vor Menschen zu stehen, bemerkte der bisherige Chef des Nachwuchsleistungszentrums und ehemalige Mathematiklehrer am Dienstagabend bei seiner öffentlichen Premiere vor 1.532 Mitgliedern in der Kia-Metropol-Arena.

Frey, als defensiver Mittelfeldspieler Uefa-Pokal-Sieger mit dem FC Bayern München 1996, soll als Nachfolger des zu Eintracht Frankfurt abwandernden Joti Chatzialexiou den sportlichen Kurs des Tabellenzweiten der 2. Bundesliga maßgeblich gestalten. Zusammen natürlich mit Trainer Miroslav Klose, der wie auch die gesamte Mannschaft in der Veranstaltungshalle anwesend war.

Frey verweist auf vier Spieler

An den Weltmeister von 2014 richtete sich Frey (54) auch während seiner knapp 50-minütigen Rede. «Vielen Dank, Miro, du bist der Chef von dem Laden», sagte der neue Nürnberger Sportvorstand, ehe Klose auf der Leinwand eingeblendet wurde und fast etwas verschämt auf den Applaus der anwesenden Mitglieder reagierte. Und selbstverständlich würdigte Frey auch seinen Vorgänger Chatzialexiou. «Joti hat mit seinem Team sehr gute Strukturen geschaffen und viele Dinge auf den Weg gebracht, die für uns wichtig sind», sagte Frey.

Dazu zählt neben der für den Traditionsverein so wichtigen Nachwuchsarbeit eine - unter dem Strich - in dieser Saison erfolgreiche Transferbilanz, die den 1. FC Nürnberg von der Rückkehr in die Bundesliga träumen lässt. Frey stellte denn Torhüter und Kapitän Jan Reichert, Vorbereiter Julian Justvan, Torjäger Mohamed Ali Zoma und Marko Soldic als jüngsten Nürnberger Profi exemplarisch heraus.

Vorbild FC St. Pauli

Ein bisschen extra Applaus bekam der verletzte Zoma ab, der wegen einer Schulteroperation erst wieder im neuen Jahr auf Torejagd gehen kann. Nach sieben Treffern in nur acht Spielen soll die Rückkehr des italienischen Nationalspielers dem Club ab Januar neuen Schub verleihen. «Wir haben bislang einen top Saisonverlauf. Gebt weiter Vollgas, lasst nicht locker, sondern macht eher noch mehr. Dann kann es richtig gut werden», sagte Frey zu Kloses Mannschaft, die nach der Länderspielpause am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig wieder gefordert ist.

Gas geben will der 1. FC Nürnberg auch in der Stadionfrage. Die Stadt ächzt allerdings unter ihrer Schuldenlast. Der Club will jetzt über ein Genossenschaftsmodell, mit dem Ligarivale FC St. Pauli knapp 30 Millionen Euro bei seinen Anhängern eingesammelt hat, vorangehen und seinen Eigenkapitalanteil erfüllen.

Der Zeitplan mit Baubeginn 2028 und einer Fertigstellung zur Saison 2031/32 ist jedoch kaum zu halten. «Wir haben die Kraft aufzusteigen», sagt Finanzchef Stefan Heim, der einen Gewinn von 1,5 Millionen Euro ausweisen konnte. «Aber wir haben noch nicht die Kraft, uns dauerhaft in der Bundesliga zu etablieren. Dafür brauchen wir ein neues Stadion. »

«Das Stadion muss kommen»

Heim verwies darauf, dass mit der Umsetzung des Stadionprojekts der Verein und auch die Stadt wirtschaftlich besser dastehen würden. «Das muss uns gelingen. Wichtig ist am Ende: Das Stadion muss kommen. Egal, über welchen Weg», appellierte der Finanzexperte.

In der Umbauphase warte auf den Verein allerdings ein «Tal der Tränen», wie es Heim ausdrückte. Für einen Club-Fan lässt sich ein Spielen auf der Baustelle oder ein Ausweichen in ein Interimsstadion anders kaum umschreiben.