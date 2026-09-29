Auto stößt mit Lkw zusammen - Fahrerin stirbt

Bodenwöhr (dpa/lby) - Eine 48 Jahre alte Autofahrerin ist beim Linksabbiegen in Bodenwöhr (Landkreis Schwandorf) tödlich verunglückt. Sie wollte am Nachmittag von einer Kreisstraße auf die Bundesstraße 85 in Richtung Cham abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe sie den Sattelzug einer Spedition übersehen - und die Fahrzeuge seien zusammengestoßen.

Der Wagen der Frau wurde wegen des heftigen Zusammenstoßes in den Straßengraben geschleudert, wie es hieß. Die Frau wurde schwerstverletzt ins Krankenhaus gebracht, in dem sie kurze Zeit später starb. Der Lkw-Fahrer blieb den ersten Ermittlungen nach unverletzt.