Autofahrer bringt Motorradfahrer zu Fall und flüchtet

Trogen (dpa) - Ein unbekannter Autofahrer hat auf der Autobahn 72 bei Trogen (Landkreis Hof) ein Motorrad zu Fall gebracht und ist geflüchtet. Der 52-jährige Motorradfahrer und seine 45 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall nahe der Grenze zu Sachsen schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer eines schwarzen Autos war den Angaben zufolge am frühen Sonntagmorgen auf nasser Fahrbahn im Kurvenbereich auf die Spur des Motorrads geraten. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 52-Jährige demnach mit seiner Maschine aus, verlor die Kontrolle, prallte gegen eine Schutzplanke und stürzte. Der Autofahrer sei mit seinem Fahrzeug weitergefahren.

Die Strecke war für mehrere Stunden gesperrt. Die Verkehrspolizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung und sucht Zeuginnen und Zeugen.