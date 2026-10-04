Bahn-Baustellen im Großraum München

München (dpa/lby) - Bahn-Kunden müssen sich im Großraum München auf Einschränkungen bei der S-Bahn und auf einigen Regionalverkehrslinien einstellen. Neben der Stammstrecke sind im Oktober und November auch mehrere Außenäste sowie die Flughafenanbindung betroffen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Was im Einzelnen auf die Fahrgäste zukommt:

Auf der Stammstrecke und rund um den Ostbahnhof fährt wegen Instandhaltungsarbeiten am Wochenende 17./18. Oktober vom späten Freitagabend bis zum frühen Montagmorgen überhaupt nichts. Vom 3. bis zum 6. November, vom 13. bis zum 16. November, vom 27. bis zum 30. November sowie vom 4. bis zum 7. Dezember fahren wegen Bauarbeiten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke weniger Linien als sonst. Wegen des reduzierten Angebots rechnet die Bahn in den Stoßzeiten mit sehr vollen Zügen.

Acht neue Großbaustellen im Außenbereich

Im Außenbereich sind acht größere Maßnahmen geplant. Zwischen Puchheim und Fürstenfeldbruck wird die Strecke aufgrund der Erneuerung einer Brücke vom 5. bis zum 12. Oktober gesperrt. Betroffen sind die S4 sowie Regionalbahnen, es gibt einen Ersatzverkehr. Vom 9. Oktober bis Ende November wird die S2 zwischen Markt Schwaben und Erding wegen Gleisbauarbeiten durch Busse ersetzt.

Ersatzverkehr kommt auch auf der S8 zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen vom 9. bis 12. Oktober zum Einsatz. Grund sind Bauarbeiten für die zweite Stammstrecke. Von Stellwerksarbeiten wiederum sind vom 12. bis 16. Oktober die S1 und S8 zwischen Neufahrn/Ismaning und dem Flughafen betroffen. Es fahren Busse.

Massive Auswirkungen durch Bauarbeiten im Westkreuz

Das Gleiche gilt vom 17. bis 19. Oktober für die S6 zwischen Grafing und Ebersberg. Die S6 ist zudem ebenso wie die S5 und S8 sowie Regionalbahnen einen Monat lang - vom 23. Oktober bis zum 23. November - von Sperrungen im Bereich Westkreuz betroffen, wo eine neue Brücke gebaut wird.

Zwischen Dachau/Erdweg und Altomünster wird die Strecke der S2 vom 1. bis 9. November gesperrt. Auf der gleichen Linie gibt es zudem vom 23. bis 28. November Ersatzverkehr zwischen Dachau und Petershausen. Neben den neuen Maßnahmen dauern weitere Sperrungen an. So verzögerten sich die seit Juli laufenden Brückenbauarbeiten in Großhelfendorf, so dass die S5 zwischen Aying und Kreuzstraße bis voraussichtlich 6. November nicht fährt.