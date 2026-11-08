Bayern startet grau in den Sonntag – später Auflockerungen

München (dpa/lby) - Bayern startet grau und trüb in den Sonntag. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge ist es heute zunächst stark bewölkt bis bedeckt, im östlichen Ober- und in Niederbayern kann es etwas regnen. Ab Mittag lockert die Wolkendecke vom Allgäu her und in Mittelfranken auf. In den Alpen könne sich öfter die Sonne zeigen. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 3 und 11 Grad.

In der Nacht zum Montag breiten sich gebietsweise Nebel und Hochnebel aus. Vor allem in Niederbayern und im Bereich der östlichen Mittelgebirge gibt es leichten Frost um minus 2 Grad. Die Wetterexperten schließen vereinzelt Glätte durch gefrierende Nässe nicht aus.

Nebel zum Wochenstart

Morgen gibt es laut den Wetterexperten vor allem in Südbayern dichte, oft hochnebelartige Bewölkung. Später lösen sich Nebel und Hochnebel gebietsweise auf, vereinzelt blinzelt die Sonne durch. An der oberen Donau bleibt es laut DWD lange Zeit neblig-trüb.

Von Südwesten ziehen demnach Wolken auf, später könnte es regnen. Die Höchstwerte erreichen im Norden zwischen 4 und 9 Grad, im Süden wird es mit bis zu 11 Grad etwas milder. In den Hochlagen der Alpen frischt der Wind stürmisch auf.