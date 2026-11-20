Wien (dpa) - Nach dem Pflichtsieg in Österreich fiebern die Fußballerinnen des FC Bayern dem Hauptrunden-Showdown in der Champions League gegen Top-Favorit FC Barcelona entgegen. Durch das 4:0 (2:0) bei Austria Wien wahrte der Bundesliga-Primus seine Chance, in der Königsklasse die Top-Vier zu erreichen - nur dieses Quartett schafft es ohne Playoffs ins Viertelfinale. Doch am 16. Dezember ist just Vorjahressieger Barcelona bei den Bayern zu Gast. «Wir freuen uns riesig auf das Spiel», sagte DFB-Kapitänin Giulia Gwinn im ZDF.

«Es ist schön, dass wir sie zuhause begrüßen in unserem Wohnzimmer», fand die Verteidigerin und erinnerte an die Heimspiele im Sportpark Unterhaching gegen Manchester City (2:2) und Real Madrid (2:2): «Wir haben in Unterhaching bei uns noch keinen Sieg eingefahren. Deswegen wird es - glaube ich - Zeit.»

Nur Sieg hilft fix zu Top-Vier

Die Schwere der Aufgabe ist den Münchnerinnen bewusst. «Barcelona ist aktuell die beste Mannschaft in Europa», meinte Teamkollegin Sarah Zadrazil. Die Katalaninnen führen das Klassement nach fünf von sechs Spielen mit 13 Punkten an. Hinter Olympique Lyon (ebenfalls 13) folgt schon Bayern (11).

Mit einem Sieg wäre Bayer fix unter den besten Vier - auch ein Remis könnte reichen. Bei einer Niederlage bräuchte das Team von Coach Jose Barcala schon viel - überraschende - Schützenhilfe, um nicht noch auf einen der Ränge fünf bis acht zu rutschen; dann ginge es in die K.o.-Playoffs. «Es ist einfach schön, es selbst in der Hand zu haben», sagte Gwinn. «Wir haben uns eine super Ausgangsposition verschafft.» Klara Bühl meinte: «Wenn wir gewinnen, stehen wir in den Top 4 - und haben es uns dann auch mehr als verdient.»

Bühl legt für Sieg in Wien vor

Bühl hatte gegen Tabellenschlusslicht Wien das 1:0 geköpft (27. Minute). Kapitänin Pernille Harder (45.+1.), Alara (75.) und Sophie Proost (90.+2) schossen die weiteren Treffer.