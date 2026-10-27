Bayerns Pokal-Spagat: Kimmich-Rückkehr gegen BVB?

München (dpa/lby) - Um den 1. FC Magdeburg ging es höchstens am Rande, auch wenn die Pflichtaufgabe des FC Bayern im DFB-Pokal die Gedanken im Kopf von Interimschef Aaron Danks bestimmt. Doch der Engländer musste vor dem Zweitrundenspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) in der Allianz Arena gegen den Fußball-Zweitligisten hauptsächlich Fragen zu seinem Landsmann und glücklichen Ballon d'or-Gewinner Harry Kane sowie anderen Münchner Protagonisten wie Joshua Kimmich oder Manuel Neuer beantworten.

Und natürlich zum erkrankten Chefcoach Kompany. «Ich habe Vincent gestern kurz besucht. Er ist in guter Stimmung. Es sieht so aus, dass es jeden Tag besser wird», berichtete Danks. Wann Kompany die Klinik verlassen kann, blieb offen. Sportvorstand Max Eberl hatte aber schon am Tag nach dem Zusammenbruch des 40 Jahre alten Belgiers gesagt, dass die Genesung des Cheftrainers keine Frage «von Tagen», sondern «eher Wochen» sein werde.

Kompany «hat gefragt, wie es uns geht»

«Er ist sehr ruhig und bekommt alle Zeit, sich zu erholen», sagte Danks, der das Team aktuell als Chef führt: «Wir haben gute Gespräche geführt. Aber die hatten nichts mit Fußball oder Taktik zu tun. Er hat gefragt, wie es uns geht.»

Sportlich gut, könnte Danks geantwortet haben. Und nach dem «großen Sieg» (Eberl) beim 3:1 in Freiburg soll es in einer erneut herausfordernden Woche auch so weitergehen. Wobei sie beim Rekordmeister und Rekordpokalsieger weiterhin mit sehr wechselvollen Emotionen umgehen müssen.

«Man sieht die Extreme, die das Leben zu bieten hat. Die große Freude, die Harry gestern erlebt hat. Und die Momente, die wir in den letzten Wochen hatten», sagte Danks mit Blick auf den Gewinn des Ballon d'Or durch Torjäger Kane in London, der den gesamten Verein mit großem Stolz erfüllt. Und den schwierigen Momenten mit Kompany oder dem Todesfall im engsten Familienkreis, der Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich traf.

Der 31 Jahre alte Mittelfeldchef wird gegen Magdeburg noch einmal fehlen. Ebenso wie Torwart Manuel Neuer sowie die Offensivspieler Jamal Musiala und Luis Díaz. Kimmich könnte aber am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Bundesliga-Topspiel gegen den punktgleichen Tabellenzweiten Borussia Dortmund in der Allianz Arena wieder dabei sein, wie Danks bestätigte: «Wir erwarten, dass er diese Woche zurückkehren wird.» Nur drei Tage später steht die knifflige Champions-League-Partie bei Atlético Madrid im engen Spielplan.

Danks ist bemüht, zwischen den Highlight-Partien und der Kane-Auszeichnung die vermeintlich simple Prüfung gegen Magdeburg in den Mittelpunkt zu rücken. «Wir sind sehr professionell. Wir leben in der Gegenwart und nicht in der Zukunft. Es ist ein Pokalspiel, und wir wissen, wie viel Freude uns der Pokal letzte Saison bereitet hat», erinnerte der Engländer an den Finalerfolg in Berlin.

Magdeburg? Da war doch was

Übrigens: Vor 26 Jahren gelang den Magdeburgern schon einmal ein Pokal-Coup gegen den großen FC Bayern um Oliver Kahn im Tor. Und zwar ebenfalls in Runde zwei - und das als damaliger Oberligist im Elfmeterschießen.