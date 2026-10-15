Das Bayreuther Winterdorf legt schon los

Bayreuth (dpa/lby) - Mitte Oktober - und nicht nur in den Supermärkten stapeln sich längst Lebkuchen und Spekulatius. Auch in der Bayreuther Innenstadt duftet es ganz Weihnachtsmarkt-typisch schon nach Glühwein, gebrannten Mandeln und Bratwürsten. Was steckt dahinter?

Das Bayreuther Winterdorf öffnet heute. Bewusst ist bei den Veranstaltern nicht von einem Weihnachts- oder Christkindlesmarkt die Rede. Der beginnt in Bayreuth offiziell erst zur Adventszeit - und zwar einige Meter entfernt vom Winterdorf.

Das Winterdorf gibt es seit mehr als 20 Jahren, es hat bundesweit als besonders früher Start in die Glühwein- und Punschsaison Bekanntheit erlangt. Um «traditionelle Hüttengemütlichkeit» solle es gehen, heißt es beim Veranstalter. Jährlich kommen demnach 120.000 Besucherinnen und Besucher zwischen Mitte Oktober und Silvester in die Hüttenlandschaft vor dem Alten Schloss.