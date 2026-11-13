Fall Langley bei «Aktenzeichen XY … ungelöst»

Regensburg (dpa/lby) - Im Fall der seit Juli 2007 vermissten Kerstin Lee Langley aus Regensburg erhoffen sich die Ermittler weitere wichtige Zeugenhinweise über die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY … ungelöst». Im Oktober gab es in dem Cold Case eine entscheidende Wende, als nach fast 20 Jahren im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz Knochen ausgegraben wurden, die den Angaben nach mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Vermissten stammen. Eine 56 Jahre alte Frau hatte den Hinweis auf den Grabungsort gegeben.

Die Frau soll die 39-Jährige zusammen mit zwei Männern getötet haben. Sie habe umfangreiche Angaben zu dem Geschehen gemacht. Einer der mutmaßlich beteiligten Männer starb 2024. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf gemeinschaftlichen Totschlag.

Ziel: Lückenlose Aufklärung

Am Mittwoch, 18. November, stellt Kriminaloberrat Stefan Halder von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg den Fall samt der aktuellen Entwicklungen bei «Aktenzeichen XY … ungelöst» vor. Die Sendung hatte bereits 2013 darüber berichtet. Im Mittelpunkt des erneuten Zeugenaufrufs stünden mögliche Äußerungen des inzwischen verstorbenen Tatverdächtigen, teilte die Polizei mit.

«Unser Anspruch ist es, die einzelnen Tatbeiträge und Motivlagen auch nach fast 20 Jahren so lückenlos wie möglich zu ermitteln», sagte Halder. «Dazu sind wir auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen.»

10.000 Euro Belohnung

Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass Kerstin Lee Langley 2007 von drei Personen getötet worden ist. Die 39 Jahre alte Frau wurde damals von ihrem Sohn als vermisst gemeldet. Vor knapp vier Wochen berichteten die Ermittler, dass eine 56 Jahre alte Frau ein Geständnis abgelegt und einen Hinweis auf den Fundort der Leiche gegeben habe - die Schuldgefühle seien für die Tatverdächtige zu groß geworden. Zehn Tage zuvor waren die Knochen gefunden worden.

Seither hätten sich mehrere Personen gemeldet, die sich an möglicherweise relevante Begebenheiten erinnerten, teilte die Polizei mit. Hinweise nimmt die Kripo Regensburg unter der Telefonnummer 0941 5062888 entgegen. Für sachdienliche Hinweise ist eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt.