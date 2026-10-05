Falscher Bankmitarbeiter erbeutet 129.000 Euro per Anruf

Günzburg (dpa/lby) - Ein falscher Bankmitarbeiter hat im Landkreis Günzburg mit einem Telefonanruf rund 129.000 Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, erlangte der unbekannte Täter Zugriff auf mehrere Konten eines Betroffenen.

Der Anrufer gab sich demnach als Bankmitarbeiter aus und behauptete, eine fehlerhafte Abbuchung korrigieren zu wollen. Er brachte sein Opfer den Angaben zufolge dazu, mehrere Vorgänge in der Banking-App zu bestätigen. Dadurch wurde laut Polizei von mehreren Konten ein sechsstelliger Betrag überwiesen. Die betroffenen Konten seien vorläufig gesperrt worden.

Nach Angaben der Polizei geben sich Telefonbetrüger bei dieser Masche häufig als Bankangestellte aus und verweisen auf angebliche Fehlbuchungen oder verdächtige Kontobewegungen. Mit der Freigabe in der Banking-App bestätigen die Angerufenen tatsächlich Überweisungen oder ermöglichen den Tätern den Kontozugriff. Oft verfügen die Betrüger demnach bereits über einzelne Kontodaten und setzen ihre Opfer unter Zeitdruck.