FC Bayern und Scouting-Teamleiter trennen sich

München (dpa) - Der FC Bayern München und sein Teamleiter Scouting und Kaderplanung im Nachwuchsfußball trennen sich. Florian Zahn war im Sommer 2019 vom FC Chelsea an den Bayern Campus gekommen. «Florian hat mit seinem Team in den vergangenen Jahren viele talentierte Spieler entdeckt, die den Weg in den Profifußball gefunden haben oder kurz davor sind», sagte Sportdirektor Christoph Freund laut Mitteilung.

Zuletzt hatte der deutsche Fußball-Rekordmeister bereits das Ende der Zusammenarbeit mit Scouting-Chef Nils Schmadtke bekanntgegeben. Schmadtke wird den Club zum 31. Januar 2027 verlassen. Die Münchner arbeiten an einer Veränderung des Scouting-Bereiches.

Zahn selbst blickt zufrieden auf die letzten Jahre, in denen er die Verpflichtung und Entwicklung von Talenten mitgestaltete. «Der FC Bayern hat mir ermöglicht, die Verpflichtung und Entwicklung nationaler und internationaler Talente aktiv mitzugestalten», sagte Zahn. «Nach sieben Jahren im Verein fühlt es sich richtig an, meinem Streben nach persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung nachzugehen.»