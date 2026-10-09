Frontalzusammenstoß - zwei Kinder und zwei Frauen verletzt

Unterroth (dpa/lby) - Bei einem Frontalzusammenstoß im Landkreis Neu-Ulm sind vier Menschen verletzt worden - ein sechsjähriges Kind schwer. Es erlitt bei dem Crash in Unterroth eine Kopfverletzung und kam mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Auslöser des Unfalls war ersten Erkenntnissen zufolge ein Überholvorgang, bei dem eine 33-Jährige das entgegenkommende Auto einer anderen Frau mit zwei Kindern im Wagen übersah. Die beiden Frauen und das zweite Kind wurden leicht verletzt.

An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Unfallstelle wurde für die Bergung und das Erstellen eines Gutachtens für etwa viereinhalb Stunden gesperrt.