Grenzpolizei findet Pyrotechnik und Springmesser im Auto

Selb (dpa) - Bei Grenzkontrollen im Fichtelgebirge hat die Grenzpolizei illegale Pyrotechnik und eine verbotene Waffe sichergestellt. Die Beamten kontrollierten bei Selb in Oberfranken einen Wagen mit Thüringer Zulassung, wie die Polizei mitteilte.

Demnach fanden die Einsatzkräfte im Kofferraum mehrere Packungen verbotener Pyrotechnik, die der 35-jährige Fahrer und sein 32-jähriger Beifahrer kurz zuvor in der Tschechischen Republik gekauft haben sollen. Bei der Durchsuchung des Beifahrers entdeckten die Polizisten zudem ein verbotenes Springmesser.

Sowohl die Böller als auch das Messer wurden beschlagnahmt. Im Anschluss durften die Männer ihre Fahrt am Freitag fortsetzen. Sie erwarten nun Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Sprengstoff- sowie das Waffengesetz.