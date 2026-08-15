Große Sorgen um Musiala: FC Bayern gewinnt bei Saibari-Debüt

München (dpa) - Die erste Entwarnung nach seinem Schockmoment gab Jamal Musiala zunächst einmal selbst. Nachdem der Fußball-Nationalspieler plötzlich beim Testspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig auf dem Boden gelegen hatte und die Kollegen wild gestikulierend nach Ärzten gerufen hatten, verließ der 23-Jährige immerhin eigenständig das Feld. Der auf das Feld geeilte Notarzt musste nicht eingreifen.

Musiala wurde in der kurzzeitig sehr stillen Allianz Arena von den Fans mit Sprechchören gefeiert - der Torschütze vom 3:1 wirkte beim Weg vom Rasen leicht gestützt vom medizinischen Personal der Münchner allerdings noch benommen. Weitere Informationen zu seinem Gesundheitszustand gab es nach dem Schlusspfiff vom deutschen Fußball-Rekordmeister nicht. «Wir drücken natürlich die Daumen», sagte Kapitän Manuel Neuer bei Magenta TV. Was der Teamkollege habe oder gehabt habe, werde sich zeigen.

Debüt von Saibari und Torpremiere von Brown

Beim Debüt von Neuzugang Ismael Saibari und der Torpremiere von Nathaniel Brown hatten die Münchner zuvor wiederholt gejubelt. Eine Woche vor dem prestigeträchtigen Supercup-Duell mit Borussia Dortmund als Pflichtspielstart der neuen Saison gewann der deutsche Fußball-Meister verdient sein Testspiel. Marokkos WM-Star Saibari, der für rund 50 Millionen Euro von der PSV Eindhoven gekommen war, lief nach überstandener Verletzung in den letzten 20 Minuten erstmals für das Starensemble auf. Der 25-Jährige holte sich schnell Gelb ab - und legte zum 3:1 auf.

«Jedes Testspiel ist ernst zu nehmen, egal gegen welche Mannschaft wir spielen», sagte Neuer bei MagentaSport und im Stream des Vereins. «Wir haben das Spiel heute verdient gewonnen und uns gut präsentiert.» In der Mixedzone sprach von Bayern-Seite kein Spieler oder Verantwortlicher.

Brown mit Torpremiere

Der ehemalige Bayern-Profi und Nachwuchstrainer Martin Demichelis erlebte bei seiner Rückkehr als RB-Coach früh den Rückstand durch den Kolumbianer Luis Díaz (13. Minute). «Heute haben wir drei Tore bekommen, aber Bayern hat Spieler mit so viel Qualität – die machen aus wenig einfach Tore. Trotzdem haben wir immer wieder gut gestanden und hatten unsere Chancen», sagte Demichelis. «Deshalb fahren wir zufrieden nach Hause.»

Nach dem Seitenwechsel glückte Brajan Gruda für die druckvoll aus der Kabine gekommenen Sachsen schnell der Ausgleich (52.). Mit seinem ersten Treffer für den FC Bayern brachte der für rund 50 Millionen Euro aus Frankfurt nach München gewechselte Neuzugang Brown sein Team vor 75.000 Zuschauern aber wieder nach vorne (57.). Der eingewechselte Musiala machte alles klar (81.).

Das Testspiel, das bei 33 Grad an Tempo litt, begann für die Münchner früh mit einer schlechten Nachricht. Nach einem harten Einsteigen von Nationalverteidiger David Raum humpelte Bayern-Profi Konrad Laimer verletzt vom Platz und wurde auf dem Weg in die Kabine vom medizinischen Personal gestützt. Auch Minjae Kim wirkte bei seiner Auswechslung nach über einer Stunde angeschlagen. Diagnosen lagen zunächst nicht vor.

Díaz wieder in Torlaune

Während die Offensivstars Harry Kane und Michael Olise, die am Freitag ebenso wie Dayot Upamecano mit den obligatorischen Tests in die Vorbereitung eingestiegen waren, gegen Leipzig noch fehlten, zeigte sich Díaz in der Saisoneinstimmung erneut in Torlaune. Auf seine kongenialen Sturmkollegen muss der 29-Jährige aber noch einige Tage warten.

Für die Leipziger, bei denen Neuzugang Rocco Reitz nach gut einer Stunde sein Debüt gab, war die Partie die letzte vor dem Pflichtspielstart am kommenden Wochenende bei Eintracht Trier. Bevor es für den Doublesieger in die Supercup-Kraftprobe geht, steht für diesen noch ein Test an: Am Dienstag sind die Münchner beim 1. FC Heidenheim zu Gast.