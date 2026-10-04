Raserei mit Schrottauto – Polizei stoppt vier junge Männer

Pfaffenhofen an der Glonn (dpa/lby) - Eine gefährliche Spritztour im Landkreis Dachau hat für vier junge Männer im Alter von 20 bis 22 Jahren Konsequenzen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen am Samstag die Beamten alarmiert, weil ein Auto ohne Kennzeichen mit hohen Geschwindigkeiten von etwa 80 bis 100 km/h durch Pfaffenhofen sowie über ein Feld raste. Dabei soll auch die Frontstoßstange abgerissen sein.

Das unversicherte Fahrzeug war laut Polizei in schlechtem Zustand: Das Lenkrad war teilweise abgesägt, eine Türverkleidung fehlte und am Dach standen Schrauben frei hervor. Die Beamten stellten die Schlüssel sicher. Dem 21-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen; seinen Führerschein beschlagnahmte die Staatsanwaltschaft. Ob Sachschaden entstand, wird noch geprüft.