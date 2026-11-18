Altdorf (dpa/lby) - Drei Jugendliche E-Scooter-Fahrer sollen einen Autofahrer in Niederbayern angegriffen haben. Sie hätten den 58-Jährigen getreten und geschlagen, teilte die Polizei mit. Als der Mann in Altdorf (Landkreis Landshut) am Boden lag, sollen die drei Verdächtigen im Alter von 14, 16 und 17 noch immer nicht von ihm abgelassen haben. Auch gegen das Auto des Mannes traten und schlugen die Jugendlichen demnach.

Am Dienstagabend habe der 58-Jährige bremsen müssen, was die Jugendlichen übersehen hätten. Es kam zum Zusammenstoß und einem Wortgefecht. Nach den Schlägen seien die Verdächtigen geflüchtet. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.