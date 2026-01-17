Kampfhund attackiert Kinderwagen – Mutter rettet Baby

Immenstadt im Allgäu (dpa/lby) - Ein Kampfhund hat einen Kinderwagen mit einem darin liegendem Baby an einem Spielplatz im Landkreis Oberallgäu angegriffen. Die Mutter habe rechtzeitig reagiert und ihr 11 Monate altes Kind aus dem Wagen genommen, teilte die Polizei mit. Anschließend sei sie weggelaufen. Dabei sei die schwangere Frau gestürzt, aber nicht verletzt worden.

Der Hundebesitzer sei nach dem Vorfall in Immenstadt im Allgäu geflüchtet. Als die Polizei den Mann fand, habe sein Rottweiler keinen Maulkorb getragen. Zudem hatte der 37-jährige Besitzer nach Angaben der Polizei Probleme, das Tier zu kontrollieren. Da der Rottweiler bislang keinem Wesenstest unterzogen wurde, gilt er als ein Kampfhund, wie es hieß. Die zuständigen Behörden wurden informiert.