Bad Kissingen (dpa/lby) - Das internationale Musikfestival «Kissinger Sommer» schaut im kommenden Jahr nach Großbritannien. «Kings and Queens» heißt das Motto, wie der Veranstalter bekanntgab. Mit einer festlichen Konzertgala sollen die Sinfonia of London und Dirigent John Wilson das Festival eröffnen. Vom 17. Juni bis zum 18. Juli nächsten Jahres werden weitere britische Ensembles zu hören sein.

Der «Kissinger Sommer» zählt nach eigenen Angaben Jahr für Jahr etwa 30.000 Besucher. Intendant ist Alexander Steinbeis. In der Kurstadt gibt es in der Festivalzeit zahlreiche Symphoniekonzerte, Kammermusik, Gesprächsformate und vieles mehr.

Die Veranstaltungen finden in der Welterbe-Stadt traditionell vor oder in eleganter Kulisse statt - etwa im Regentenbau, Kurtheater, Arkadenbau oder im Luitpoldbad. Das Festival wurde 1986 zum ersten Mal ausgerichtet.