Kleintransporter gerät auf Raststätte bei Augsburg in Brand

Augsburg (dpa/lby) - Am frühen Morgen hat ein Kleintransporter auf einer Raststätte an der A8 bei Augsburg gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr explodierten bei den Löscharbeiten mehrere Druckgasdosen.

Demnach konnte die Feuerwehr die Fahrzeuge, die in der Nähe des brennenden Kleintransporters abgestellt waren, rechtzeitig entfernen, bevor die Flammen auf sie übergreifen konnten. Der Fahrer des Transporters sei mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung von einem Notarzt untersucht worden.

Die Feuerwehr löschte den Brand nach eigenen Angaben schnell. Ein Ölbeseitigungsfahrzeug habe ausgetretene Betriebsstoffe aufgenommen.