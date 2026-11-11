Komm, wir finden einen Schatz! Und dann?

München (dpa) - Dieser Moment, wenn der Metalldetektor anschlägt und klar wird: Da ist etwas im Boden, vielleicht etwas sehr Altes und Wertvolles. Für Sondengänger ist das etwas ganz Besonders. Florian Schönsteiner hat diesen Moment schon unzählige Male erlebt. Im Oktober 2024 machte er einen herausragenden Fund: Auf einem Feld bei Grabenstätt im Chiemgau entdeckte der Sondengänger zahlreiche Bronzeobjekte.

«Ich dachte erst, das ist ein Einzelfund», sagt der 38-Jährige. «Aber dann kam ja mehr und mehr - und dann wurde schon klar, dass es irgendwas Besonderes ist.» Er handelte vorschriftsmäßig, dokumentierte seine Entdeckungen und meldete sie beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Vorbildliches Vorgehen, finden die Experten dort.

Schnell war klar: Es handelte sich um Teile eines Hortfundes aus der späten Urnenfelderzeit, also etwa aus den Jahren 880 bis 800 v. Chr., wie es vom Landesamt heißt. Wahrscheinlich bei früheren Erdarbeiten unbemerkt verlagert und über eine große Fläche verteilt. Und nach dem ersten Fund ist die Suche noch nicht abgeschlossen: In diesem und im vergangenen Jahr begeht Schönsteiner die Fläche in enger Abstimmung mit der Behörde systematisch weiter. «Es waren acht Suchgänge, das war ja verstreut», erzählt der Sondengänger. «Und es sind immer wieder neue Funde nachgekommen.»

Der Finder bekommt eine Belohnung

Zutage kommen Dinge wie massive Arm- und Fußringe, Fragmente eines Blecharmrings und Teile einer Bronzetasse. Die 67 Objekte hätten einen Wert von 4.340 Euro, sagt der Referatsleiter Denkmalliste Bodendenkmäler, Kulturlandschaftserfassung, Christian Later. Sondengänger Schönsteiner bekommt noch eine Belohnungszahlung. «Es wird nicht viel sein, aber das ist völlig in Ordnung», sagt er.

Trotz aller Freude habe es ihm nicht wehgetan, den Fund abgeben zu müssen. «Weil ich weiß, dass er hier die Bearbeitung erfährt, die er verdient: Restauration, wissenschaftliche Auswertung, das kann ich einfach nicht gewährleisten.» Das sei viel mehr wert, als wenn die Objekte bei ihm zu Hause herumliegen würden.

Geregelt über ein Schatzregal

Das Eigentum an beweglichen Bodendenkmälern wird seit Juli 2023 über ein Schatzregal geregelt, das im Bayerischen Denkmalschutzgesetz verankert ist. Seitdem gehören archäologische Funde nicht mehr jeweils hälftig Finder und Grundstückseigentümer, sondern dem Freistaat Bayern allein, wie das Landesamt für Denkmalpflege erläutert. Eigentümer des Grundstücks haben einen Anspruch auf Ausgleich. Städte und Kommunen können beantragen, dass ihnen das Fundeigentum übertragen wird, etwa um es vor Ort auszustellen. Ziel der Novelle: Bayerns kulturelles Erbe besser zu schützen.

In diesem Fall war Grundeigentümer Markus Zwingenberger sehr erstaunt, als Schönsteiner zu ihm kam und sagte, er habe einen Schatz gefunden. «Als Erstes war ich ratlos und überrascht, was alles so auf meinem Feld liegt.» Heute freue er sich, dass es so ein wertvoller archäologischer Fund sei.

Gefunden bedeutet nicht: meins

Für die Abteilungsleiterin Bodendenkmalpflege, Stefanie Berg, ist die erste Frage gar nicht mal so sehr, wem ein Fund gehört. Vielmehr sei es für die Archäologie zunächst interessant, wo der Schatz überhaupt liege, sagt sie. «Es geht uns vor allem darum, was er über die Vergangenheit erzählt.» Dabei müsse ein Schatz nicht glänzen oder funkeln. «In Bayerns Böden liegen immer noch viele Informationen über die Geschichte Bayerns.» Unglaublich wichtig sei es, dass Menschen ihre Funde sofort meldeten.

Wie viele Sondengänger es in Bayern gebe, könne sie nur schätzen. Einige Tausend seien es auf jeden Fall. Mit Blick auf den Finderlohn sagt Berg: «Es geht hier nicht ums Geld. Wir wollen nicht, dass Menschen sich am kulturellen Erbe bereichern.»

Es gibt den Experten zufolge Sondengänger, die nicht so verantwortungsvoll mit Funden umgehen wie Schönsteiner. Er selbst sagt dazu: «Viele denken: "Das habe ich ja gefunden, deshalb gehört es mir". Dabei reden wir hier ja von einer endlichen Ressource.» Er fühle sich der Szene der Sondengänger nicht zugehörig.

Schönsteiner: Ein wichtiger Beitrag zur Heimatgeschichte

Für ihn steht fest, dass seine Suche weitergeht. Inzwischen sei er fast jedes Wochenende unterwegs. «Ich fahre im Prinzip von Landwirt zu Landwirt und klingele da einfach mal und frage, ob ich da suchen gehen darf - was in den meisten Fällen auch kein Problem ist.» Am Sondeln fasziniere ihn besonders, dass er einen wichtigen Beitrag zur Heimatgeschichte leisten könne. Und den Abenteuer-Aspekt daran wolle er auch nicht abstreiten.

«Es ist natürlich immer spannend, wenn der Detektor anschlägt und man weiß nicht, was im Boden ist. Und wenn es dann etwas Besonderes ist, klopft einem das Herz, natürlich ist das auch ein Reiz.» Ganz viel Freude sei da immer bei den ersten Malen - bei seiner ersten römischen Münze zum Beispiel. «Das sind immer besondere Momente und die bleiben ewig hängen.» Was er noch gern finden würde? «Ein Schwert aus der Bronzezeit», sagt er mit leuchtenden Augen. Das wäre sein Highlight.