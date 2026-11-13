Mann mit Kopfschuss getötet - Prozess gegen Jäger

Weiden (dpa/lby) - Mord ohne Motiv? Mit einem Kopfschuss soll ein 68 Jahre alter Mann vor fast einem Jahr in Waldsassen (Landkreis Tirschenreuth) seinen im Bett liegenden Nachbarn getötet haben. Vor dem Landgericht Weiden ist der Jäger nun wegen heimtückischen Mordes angeklagt. Zu Prozessbeginn schwieg der 68-Jährige einem Gerichtssprecher zufolge. Das Motiv für die Tat sei noch unklar.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft ging der Angeklagte, ein Deutscher, morgens in die unverschlossene Wohnung seines Nachbarn und schoss ihm aus etwa einem halben Meter Entfernung in den Kopf. Das 64-jährige Opfer habe im Bett gelegen - ob schlafend sei unklar. Jedenfalls habe der Mann nicht mit einem Angriff gerechnet und sei wehrlos gewesen, so die Anklagebehörde.

Weder der Angeklagte noch sein Opfer standen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Die Wohnung des Angeklagten befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses, das damals seiner Mutter gehörte. Der Nachbar lebte in einer Wohnung in der zweiten Etage.

Legaler Waffenbesitz

Nach der Tat stellte sich der 68-Jährige der Polizei. Er habe einen Jagdschein und die Waffe legal besessen, teilten die Ermittler damals mit. Am ersten Prozesstag habe sich der Angeklagte mit der Einziehung der Waffe einverstanden erklärt, sagte der Gerichtssprecher. Laut Staatsanwaltschaft war der Angeklagte zuvor strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten.

Für das Verfahren sind vorerst drei weitere Verhandlungstage anberaumt worden. Das Urteil könnte am 4. Dezember gesprochen werden - auf den Tag genau ein Jahr nach der Tat.