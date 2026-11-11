Mann stirbt bei Unfall auf Bundesstraße 27

Karlstadt (dpa/lby) - Bei einem Unfall auf der B27 zwischen Eußenheim und Karlstadt (beide Landkreis Main-Spessart) ist ein Mann gestorben. Nach Polizeiangaben hatte sich das Auto des 66-Jährigen zuvor überschlagen. Demnach befand sich der Mann allein in seinem Auto und starb trotz umgehend eingeleiteter notfallmedizinischer Maßnahmen noch an der Unfallstelle.

Zuvor sei er mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto habe sich in der Folge überschlagen und sei auf der Straße zum Liegen gekommen. Derzeit gebe es keine Hinweise auf Fremdbeteiligung. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. Eine medizinische Ursache werde derzeit nicht ausgeschlossen.