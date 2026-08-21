Mehr Prostituierte, aber weniger Bordelle

Fürth (dpa/lby) - Die Zahl der offiziell registrierten Prostituierten ist in Bayern leicht angestiegen. Wie das Landesamt für Statistik in Fürth berichtete, waren Ende Dezember 2025 im Freistaat 4.826 im Prostitutionsgewerbe tätige Personen sowie 368 entsprechende Gewerbebetriebe gemeldet. Verglichen mit dem Vorjahr bedeutet dies bei den Prostituierten ein leichtes Plus um 1,4 Prozent. 86,4 Prozent der angemeldeten Prostituierten hatten demnach nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Zahl der Bordelle ist dagegen rückläufig und nahm um 4,9 Prozent ab. Davon sind 105 von der Stadt München gemeldet und 64 von der Stadt Nürnberg.

Durch das Prostituiertenschutzgesetz werden seit 2017 Daten zu den in der Prostitution tätigen Personen und zum Prostitutionsgewerbe erhoben. Seitdem ist tendenziell ein Rückgang zu beobachten. Allerdings gibt es ein Dunkelfeld.