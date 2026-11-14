Militärfahrzeug schleift Auto an Engstelle mit

Kallmünz (dpa) - Ein Militärfahrzeug hat bei Kallmünz (Landkreis Regensburg) ein Auto samt Fahrer an einer Engstelle erfasst und einige Meter mitgeschleift. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war eine 22-jährige amerikanische Soldatin am Freitag mit ihrem Militärfahrzeug auf einer Straße unterwegs, als ihr ein Autofahrer entgegenkam. Um dem breiten Gefährt Platz zu machen, hielt der Mann an der Engstelle an. Beim Vorbeifahren geriet das Militärfahrzeug jedoch mit seinem Kranaufbau gegen den stehenden Wagen und zog ihn ein Stück mit.

An dem zivilen Auto entstand erheblicher Schaden. Das Militärfahrzeug blieb nach ersten Erkenntnissen fast unbeschädigt. Neben der örtlichen Feuerwehr war auch die amerikanische Militärpolizei im Einsatz.