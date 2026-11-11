Mit Apps E-Scooter schneller gemacht - Ermittlungen

Hof (dpa/lby) - Drei junge E-Scooterfahrer sollen in Hof ihre Fahrzeuge mit Hilfe von Apps so manipuliert haben, dass sie deutlich schneller als die erlaubten 20 Kilometer pro Stunde fahren konnten. Die Polizei ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und warnt davor, E-Scooter zu manipulieren.

Demnach fiel Zivilbeamten am Dienstag zuerst ein 19-Jähriger auf, der mit deutlich mehr als 20 Kilometern pro Stunde am Dienstwagen vorbeigefahren sein soll. Bei der Kontrolle zeigte der Mann den Angaben zufolge eine App auf seinem Handy, mit der sich die Software des E-Scooters verändern ließ.

Später stellten Polizisten bei einem 14- und einem 15-Jährigen ebenfalls deutlich erhöhte Geschwindigkeiten fest. Auch sie hätten eingeräumt, ihre E-Scooter mit Hilfe einer App manipuliert zu haben.

Weiterfahrt untersagt

Durch die höhere mögliche Geschwindigkeit ändert sich nach Angaben der Polizei rechtlich die Fahrzeugart. Für die manipulierten Fahrzeuge wäre demnach eine Fahrerlaubnis erforderlich gewesen. Keiner der drei Fahrer konnte eine solche vorweisen. Die Polizei untersagte ihnen die Weiterfahrt und leitete unter anderem Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Die Polizei warnte zudem, dass Manipulationen an E-Scootern weitere rechtliche Folgen haben können, etwa wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz.