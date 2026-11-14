Mitarbeiter überwältigen Kollegen mit Küchenmesser

Schlüsselfeld (dpa/lby) - Bei einer Auseinandersetzung in einer Schlüsselfelder Firma (Landkreis Bamberg) hat ein Mann seine Kollegen mit einem Küchenmesser bedroht. Nach Angaben der Polizei überwältigten vier Mitarbeiter den Angreifer, niemand wurde verletzt.

Demnach zeigte sich der 30-Jährige auch nach dem Eintreffen der Beamten hochaggressiv und beleidigte die Polizisten mehrfach als «Nazis». Die Polizei nahm ihn daraufhin am Freitag in Gewahrsam.

Hinweise auf einen psychischen Ausnahmezustand lagen laut einem Sprecher nicht vor. Der Verdächtige habe im Streit spontan nach dem Messer gegriffen. Am Samstag wurde der Mann aus dem Gewahrsam entlassen. Eine Anzeige ist erfolgt.