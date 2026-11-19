München (dpa) - In der Debatte um Jamal Musiala haben Bayern-Trainer Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl den Zweiflern widersprochen und dem Nationalspieler eine erfolgreiche Zukunft nach dem Comeback vorhergesagt. «Wir haben das Gefühl und die Überzeugung, dass Jamal auf den Platz zurückkommen und seine Leistungsfähigkeit zeigen wird», betonte Eberl.

Der 23-Jährige fehlt dem deutschen Fußball-Rekordmeister bereits seit Wochen wegen eines Muskelfaserrisses. Zu Saisonbeginn hatte er eine neurologische Erkrankung öffentlich gemacht. Ehrenpräsident Uli Hoeneß deutete dann jüngst Zweifel an, ob der Stürmer je wieder sein Niveau erreichen werde. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen äußerte Verständnis für die Kommentare von Hoeneß, den «die Sorge um den Club» antreibe.

Eberl: Musiala zieht Kraft aus Situation

Auch Eberl meinte angesprochen auf die Debatte, dass Hoeneß «sich Sorgen macht und Gedanken macht und möchte, dass der FC Bayern - sein Lebenswerk - weiterläuft und schnurrt und in Europa zu der Spitze gehört».

Der Manager äußerte aber vor allem die Hoffnung, dass für Musiala in dieser Phase seines Lebens «richtig was» entstehen könne. Der Fußballer sei «ein Junge, der unglaublich widerstandsfähig ist, der unglaublich aus dieser Situation, die kompliziert ist, Kraft zieht». Man unterstütze Musiala «komplett».

Comeback schon am Freitag gegen Köln?

Kompany bescheinigte Musiala eine «Wahnsinnsmentalität und Hunger» auf die Rückkehr. «Meine Rolle ist, dafür zu sorgen, dass Jamal bei Bayern München erfolgreich wird, dass aus dieser Geschichte eine bessere Version kommt. Und ich lebe auch jeden Tag mit dieser Motivation.» Der Belgier kündigte an, dass der DFB-Profi «wahrscheinlich» im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Freitag (20.30 Uhr/Sky) wieder zum Kader des Rekordmeisters gehört.

Noch warten müssen die Münchner dagegen auf Luis Diaz, der nach einer Oberschenkelverletzung jüngst in das Teamtraining zurückgekehrt ist. Beim Kolumbianer hoffe man auf ein Comeback «in den nächsten sieben Tagen».

Davies-Situation «noch ein bisschen heikel»

Zu Alphonso Davies äußerte sich Kompany indes nicht konkret. Angesprochen auf eine Prognose nach dessen Muskelverletzung, die der Flügelspieler bei der kanadischen Nationalmannschaft erlitt, sagte der Coach: «Ich liebe Phonzie, Phonzie wird schon wieder. Aber ich möchte im Moment nicht weiter darüber reden, denn es ist für uns noch ein bisschen heikel.»