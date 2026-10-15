Mutmaßliche Übergriffe auf Kinder an Schulzentrum

Ulm (dpa) - Die Polizei ermittelt nach mutmaßlichen Übergriffen auf ein Mädchen und einen Jungen an einem Schulzentrum in Ulm unweit der bayerischen Grenze. Eine 11-jährige Schülerin der Anna-Essinger-Schule war Ende September im Bereich der Sportanlagen am Kuhberg von einem Unbekannten körperlich angegangen worden. Genaueres zu der Art des Angriffs blieb vorerst unklar. Sie konnte sich in Sicherheit bringen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Am Mittwoch soll zudem ein 11-jähriger Junge am gleichen Ort von einem Unbekannten körperlich angegangen worden sein. Auch er blieb unverletzt. Ob zwischen beiden Fällen ein Zusammenhang besteht, wird nun geprüft.

Bis auf Weiteres ist die Polizei während der Schulzeit dauerhaft am Schulzentrum präsent. Der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Ulm soll zudem die Präsenzmaßnahmen in den Abendstunden unterstützen.