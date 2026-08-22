Mutter und Kind sterben bei Frontalzusammenstoß

Cadolzburg (dpa/lby) - Nach einem Unfall mit zwei Toten im Landkreis Fürth steht nun die Identität der Opfer fest: Bei den Verunglückten handelt es sich um ein neunjähriges Kind und eine 36-jährige Frau. Sie seien noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Polizeisprecher.

Die Polizei geht laut den Angaben des Sprechers davon aus, dass die Fahrerin die Mutter des Kindes war. Die 36-Jährige geriet demnach am späten Freitagnachmittag auf der Staatsstraße 2409 in einer Rechtskurve zwischen Ammerndorf und Cadolzburg auf die Gegenfahrbahn und ihr Wagen stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Die 51-Jährige im entgegenkommenden Fahrzeug verletzte sich den Angaben zufolge bei dem Unfall schwer. Sie kam ins Krankenhaus. Beide Autos fingen laut dem Polizeisprecher Feuer. Warum die 36-Jährige auf die Gegenspur geraten war, soll ein hinzugezogener Gutachter klären.