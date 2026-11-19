Ansbach (dpa/lby) - Nach zwei Todesfällen Anfang November warnt die Kriminalpolizei Ansbach vor dem Konsum sogenannter Forschungschemikalien. Die Ermittler prüfen, ob die Fälle im Stadtgebiet mit den Substanzen, sogenannten «Research Chemicals», zusammenhängen.

In einem der Fälle hatten mehrere Menschen auf einer Geburtstagsfeier entsprechende Opiate genommen, die sie zuvor im Internet bestellt hatten. Ein 22 Jahre alter Partygast musste im Krankenhaus behandelt werden. Der 31 Jahre alte Gastgeber wurde am Folgetag tot in seiner Wohnung gefunden. Bei dem Stoff handelte es sich laut Polizei um PHM, ein synthetisches Opioid in Tablettenform.

Die Beamten verweisen auf die hohe Gefahr der Research Chemicals, unter anderem wegen der unklaren Zusammensetzung der Drogen: Inhaltsstoffe und Konzentration seien oft nicht angegeben oder unbekannt. Zudem sei kaum erforscht, wie die synthetischen psychoaktiven Stoffe wirken und mit Alkohol, anderen Drogen oder Medikamenten wechselwirken.

Gesundheitsministerium warnt vor Folgen durch Konsum

Forschungschemikalien zählen zu den sogenannten Neuen psychoaktiven Stoffen (NpS). «Der Konsum von NpS kann schwere Folgen nach sich ziehen: Die Symptome reichen von Übelkeit, heftigem Erbrechen, Herzrasen und Orientierungsverlust über Kreislaufversagen, Ohnmacht, Lähmungserscheinungen und Wahnvorstellungen bis hin zum Versagen der Vitalfunktionen», warnt das Bundesministerium für Gesundheit.

In Bayern starben im vergangenen Jahr laut Landeskriminalamt 23 Menschen offiziell an Designerdrogen, meist in Kombination mit mindestens einem weiteren Stoff. Die Zahl der registrierten Verstöße unter Einfluss von NpS stieg 2025 um 59 Prozent auf 1.308.