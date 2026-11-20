Schönbrunn im Steigerwald (dpa/lby) - Die einen schlagen ihn alljährlich selbst, andere setzen auf Ware aus dem Baumarkt oder vom Forstwirt aus dem Dorf: In Bayern ist wieder Christbaumzeit. «Mein Appell an alle, die sich einen Baum ins Haus holen wollen: Kauft ihn vor Ort, besser geht's nicht», sagte Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt (Freie Wähler) im oberfränkischen Schönbrunn im Steigerwald zur Saisoneröffnung.

Am beliebtesten ist im Freistaat die Nordmanntanne. Sie wird voraussichtlich zwischen 25 und 33 Euro pro Meter kosten, je nach Qualität. 2022 waren es noch 20 bis 25 Euro. Die Blaufichte ist mit 14 bis 22 Euro für einen Meter deutlich günstiger, wie der Verein Bayerische Christbaumanbauer mitteilte. Vor vier Jahren mussten Verbraucher für eine fast zwei Meter große Blaufichte lediglich 19 bis 25 Euro hinlegen.

Die Gründe für den Preiszuwachs sind vielfältig: Höhere Transportkosten, Dünge- und Pflanzenschutzprodukte kosten mehr, auch der gestiegene Mindestlohn macht sich bemerkbar.

Wann ist die richtige Zeit zum Aufstellen?

Mittlerweile wird der Weihnachtsbaum zu Hause immer früher aufgestellt, wie repräsentative Umfragen zeigen. Manche Familien freuen sich schon zum 1. Advent über das Tannengrün zu Hause, andere schmücken den Christbaum eine Woche vor dem 24. Dezember. Früher, im noch christlicher geprägten (West-)Deutschland, war es in vielen Familien eine gängige Tradition, den Baum erst am Tag vor Heiligabend aufzustellen, ihn mitunter sogar erst knapp vor der Bescherung sogar erst zu schmücken.

Die meisten in Bayern verkauften Christbäume stammen auch aus Kulturen im Freistaat - etwa 80 Prozent kommen Gotthardt zufolge von dort. Nach Angaben des Forstministeriums wechseln jährlich rund vier Millionen Christbäume zwischen Aschaffenburg und Rosenheim den Besitzer. An die 400 Anbauer sind registriert.