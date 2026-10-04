Oktoberfest endet - mit Rekord?

München (dpa/lby) - In München geht das 191. Oktoberfest zu Ende. Mit Spannung wird erwartet, ob es womöglich für einen neuen Besucherrekord reicht. Denn zur Wiesn-Halbzeit nach einer Woche hatten in diesem Jahr bereits 3,8 Millionen Menschen das Volksfest auf der Theresienwiese besucht - 300.000 mehr als im Jahr davor und sogar 400.000 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2023. Damals kamen über die gesamte Zeit 7,2 Millionen Menschen auf die Wiesn - so viele wie bislang noch nie.

In diesem Jahr hatte die Stadt München besonderes Glück mit dem Wetter. Viele strahlende, spätsommerlich warme Wiesn-Tage boten beste Voraussetzungen. Die Massen strömten, das Bier auch. Die entsprechenden Zahlen will Wiesn-Chef Christian Scharpf am Mittag (13.00 Uhr) in München bekanntgeben.