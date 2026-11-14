Per App auf Tempo 100 - Probleme mit E-Scooter-Tuning

München (dpa/lby) - Mit gezielten Kontrollen und geschulten Beamten will Bayerns Polizei gegen per App getunte E-Scooter vorgehen. «Wir appellieren an alle Nutzerinnen und Nutzer: Finger weg von Manipulationen!», teilte das bayerische Innenministerium mit. «Eltern bitten wir, genau hinzuschauen. Ein E-Scooter, der 45 km/h oder mehr erreicht, ist kein Spielzeug.»

E-Scooter dürfen in Deutschland eigentlich nur mit Tempo 20 unterwegs sein, wie das Ministerium mitteilte. Inzwischen fielen den Beamten aber immer häufiger regulär zugelassene E-Scooter auf, die nachträglich manipuliert wurden - oft mit speziell dafür programmierten Apps. «Nach derzeitigem Erkenntnisstand betrifft das nur private E-Scooter, keine Leihfahrzeuge.»

So hätten Polizisten bei einem E-Scooter-Treffen in einem Park in Ingolstadt Mitte Oktober bei Jugendlichen fünf per App manipulierte E-Scooter sichergestellt. Der E-Scooter eines 14-Jährigen habe dadurch Tempo 100 erreichen können, teilte das Ministerium mit. Zuletzt erwischte die Polizei im oberfränkischen Hof zwei Jugendliche und einen jungen Mann, die zugaben, ihre E-Scooter per App frisiert zu haben.

Apps verbieten? Gar nicht so leicht

Mit pauschalen Verboten dagegen vorzugehen, sei aber schwierig, heißt es aus dem Innenministerium. Denn wie schnell E-Scooter fahren dürfen, ist selbst innerhalb der Europäischen Union unterschiedlich geregelt. Viele Hersteller liefern ihre Fahrzeuge in verschiedene Länder - und begrenzen das Tempo deshalb nur in der Software der E-Scooter. Teils stehe schon in den Bedienungsanleitungen, wie sich die Höchstgeschwindigkeit ändern lässt.

Spezielle Tuning-Apps nutzen das aus: Sie verbinden sich per Bluetooth mit dem E-Scooter und täuschen vor, dass er sich in einem anderen Land befindet, oder spielen eine veränderte Software auf. «Das dauert nur wenige Minuten und erfordert keinen technischen Umbau», teilt das Ministerium mit. «Zahlreiche solcher Apps sind frei erhältlich, in den App-Stores von Google und Apple, in Internetforen oder direkt über Internetseiten.»

Was Kontrollen so schwierig macht

Die meisten Tuning-Apps bieten laut Ministerium auch eine Notfunktion, mit der sich das Tuning bei einer Kontrolle sofort zurücksetzen lässt. «Der Tatnachweis ist deshalb in vielen Fällen schwierig», teilt das Ministerium mit. Die Zahl der Fälle sei deshalb gering, die Dunkelziffer vermutlich hoch.

Die Apps selbst seien aber nicht verboten, weil ihre Verwendung auf Privatgelände erlaubt sei, teilt das Ministerium mit. Für die Regeln zum Vertrieb seien ohnehin der Bund und die Europäische Union zuständig.

Die bayerische Polizei setzt deshalb zum Beispiel in München auf besonders geschulte Beamtinnen und Beamte, die Manipulationen auf Streife und bei Schwerpunktkontrollen besser erkennen. Wer erwischt wird, muss sein Fahrzeug in der Regel erst einmal abgeben und wird in vielen Fällen wegen Fahrens ohne Führerschein und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.