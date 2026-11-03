Polizei ermittelt nach Fund menschlicher Überreste

Kirchenthumbach (dpa/lby) - Polizisten haben auf dem Gelände eines abgelegenen Anwesens in der Oberpfalz eine Leiche gefunden. Es gebe Hinweise, dass es sich bei dem Toten um den Bewohner des Hauses in Kirchenthumbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) handeln könnte, sagte ein Polizeisprecher. Die Leiche sei am Montagnachmittag im Freien gefunden worden. Zuvor hatten die «Oberpfalz Medien» darüber berichtet.

Am Dienstag waren laut Polizei noch Experten der Spurensicherung und der Rechtsmedizin am Fundort im Einsatz. Die Ermittlungen zur Todesursache dauerten an, konkrete Hinweise auf ein Tötungsdelikt lagen zunächst nicht vor. Man ermittle aber in alle Richtungen, sagte der Polizeisprecher. Die Beamten hatten dem Anwesen demnach einen Besuch abgestattet, nachdem der Bewohner dort nicht mehr erreichbar gewesen war.