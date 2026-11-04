Räuber bedroht 66-Jährigen mit Messer im Linienbus

München (dpa/lby) - Ein Mann hat einen 66-Jährigen in einem Münchner Linienbus mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Der Täter erbeutete ein Mobiltelefon und einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag, wie die Polizei mitteilte. Anschließend stieg er im Stadtteil Obergiesing aus und flüchtete.

Der 66-Jährige war am Dienstagvormittag in einem Bus der Linie 54 von der Münchner Freiheit in Richtung Lorettoplatz unterwegs. Kurz nach der Haltestelle Werinherstraße setzte sich der Täter neben ihn und hielt ihm unvermittelt ein Messer an die Hüfte. Mit Gesten habe der Unbekannte seinem Opfer bedeutet, ruhig zu bleiben. Dann durchsuchte er dessen Hosentaschen und nahm Handy und Bargeld an sich. An der Haltestelle Bahnhof Giesing verließ er den Bus. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.