Wunsiedel (dpa) - Einem Rind ist in Oberfranken auf dem Weg zur Schlachtung die Flucht gelungen. Doch der Ausflug in die Freiheit endete am Donnerstag tödlich, wie die Polizei mitteilte.

Das Tier sollte eigentlich bei einem Metzger in Wunsiedel geschlachtet werden, habe sich aber bei der Anlieferung losgerissen, bevor es in die Schlachthalle gebracht werden konnte. Dabei wurde ein Metzger leicht verletzt.

Auf seiner Flucht sei das Rind auch auf Bahnschienen gelaufen und habe den Zugverkehr gefährdet, hieß es. Um eine akute Gefahr für Anwohner auszuschließen, habe man das Tier mit einem gezielten Schuss erlegen müssen.