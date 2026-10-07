Schlag gegen Drogenszene - Drei Männer in U-Haft

Regensburg (dpa/lby) - Zwei mutmaßliche Drogenhändler befinden sich nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei über die Autobahn und durch Regensburg in Untersuchungshaft. Zeitgleich durchsuchten Einsatzkräfte eine Garage und mehrere Wohnungen in Regensburg und Regenstauf, wie die Polizei mitteilte.

Dabei nahmen sie einen weiteren Verdächtigen fest, der nun ebenfalls in U-Haft sitzt. Die Polizei stellte demnach unter anderem 7,5 Kilo Cannabis, rund ein Kilo Haschisch, mehr als 200 Gramm Kokain sowie etwa 24.500 Euro Bargeld sicher.

Flucht über Autobahn und durch Regensburg

Im Fokus des Einsatzes habe ein Auto auf der Autobahn 93 gestanden, das mutmaßlich größere Mengen Drogen transportierte, teilten die Ermittler mit. Als Einsatzkräfte dieses bei Regenstauf hätten stoppen wollen, habe der Fahrer Gas gegeben und sei über die Autobahn geflüchtet.

«Durch riskante Fahr- und Überholmanöver wurden dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet», hieß es von der Polizei. In Regensburg sei der Mann von der Autobahn abgefahren und habe plötzlich das Auto gestoppt. Die beiden Männer flüchteten laut Polizei zu Fuß weiter, konnten dann aber gefasst werden. Der Einsatz war bereits am vergangenen Samstag.