Julbach (dpa/lby) - Bei einem Einsatz im niederbayerischen Julbach (Landkreis Rottal-Inn) haben Polizisten eine größere Menge Drogen, Messer und Schreckschusswaffen gefunden. Die Beamten waren gerufen worden, weil sich der 29 Jahre alte Bewohner des Hauses in einer psychischen Ausnahmesituation befunden hatte, wie die Polizei jetzt mitteilte.

Im Haus fanden die Beamten demnach am Sonntagabend, den 18. Januar, neben den Waffen rund sieben Kilogramm Marihuana und knapp 350 Gramm Amphetamin. Gegen den Mann wurde wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und Verstößen gegen das Waffengesetz Haftbefehl erlassen, der allerdings gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.