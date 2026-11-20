Sailauf (dpa) - Nach dem Tod einer 13 Jahre alten Fußgängerin bei einer Verfolgungsjagd in Unterfranken sind noch viele Fragen ungeklärt. Die verdächtigen Männer schweigen bisher, die Ergebnisse ihrer Blutuntersuchungen stehen noch aus - und auch der genaue Hergang der tödlichen Unfallfahrt steht bisher nicht fest. «Eine abschließende Äußerung hierzu kann derzeit nicht erfolgen», teilte die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg mit.

Am Montagabend war das Mädchen in Sailauf (Landkreis Aschaffenburg) von einem 32 Jahre alten Autofahrer, der vor der Polizei flüchtete, auf einem Gehweg erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen Mordverdachts und wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge gegen den Mann. Er kam am Dienstag in Untersuchungshaft.

Auch der 34 Jahre alte Beifahrer kam in U-Haft - wegen Beihilfe. Die Deutschen, die nicht aus der Region Aschaffenburg stammen, haben sich laut Staatsanwaltschaft bei der Vorführung vor einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts nicht zur Sache eingelassen.

Gestohlener Wagen und Vorgeschichte der Männer

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Männer mit einem Fahrzeug unterwegs, das zwischen dem 28. und 29. Oktober im hessischen Mainhausen (Landkreis Offenbach) gestohlen wurde. Die Kennzeichen an dem Wagen gehörten laut Staatsanwaltschaft nicht zu dem Auto und sind ebenfalls als gestohlen registriert.

Die Verdächtigen sind polizeibekannt - weswegen, soll aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes der Beschuldigten nicht mitgeteilt werden. Auch wurden bisher keine Informationen zu möglichen Vor- oder Haftstrafen der beiden veröffentlicht.

Spurensuche und offene Fragen zum Motiv

Am Freitag waren etwa zwei Dutzend Polizisten noch einmal an der Unfallstrecke unterwegs, um eventuelle Beweise zu sichern, die womöglich bisher nicht entdeckt wurden. Unklar ist bisher, warum die Verdächtigen vor der Polizei flüchteten und wohin sie wollten. Auch sind die im Unfallwagen gefundenen Gegenstände bislang nicht abschließend untersucht. «Ergebnisse liegen noch nicht vor», so die Ermittlungsbehörde. Gleiches gelte für die Blutproben der Männer und das Obduktionsergebnis des Mädchens.

Bei den beiden Männern gab es nach Angaben der Polizei Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum vor dem Unfall. Zudem ist ungeklärt, ob das Mädchen nach dem Unfall zunächst noch gelebt hat. Feuerwehrleute hatten das tote Kind erst mit Verzögerung hinter einer Hecke entdeckt.