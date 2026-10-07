Tödlicher Angriff – Suche nach Beweisstücken geht weiter

Coburg (dpa/lby) - Nach dem tödlichen Angriff auf einen 45 Jahre alten Mann auf einer Party in Coburg Mitte September sucht die Polizei einen Baseballschläger und ein Schlauchtuch. Das Tuch soll während der Tat getragen worden sein und der Baseballschläger sei in der Nähe des Tatorts abgelegt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Beide Gegenstände seien für die Ermittlungen bedeutsam, hieß es.

Ein 35-Jähriger sitzt wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes bereits in Untersuchungshaft. Er sei in eine Wohnung in Coburg eingedrungen, in der mehrere Menschen gefeiert hätten. Das Opfer erlitt eine Stichverletzung am Oberkörper und starb später im Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst.

Die Ermittlungen brachten die Polizei auf die Spur des Verdächtigen und Einsatzkräfte nahmen ihn nach der Tat fest. Der Pole und das Opfer sollen sich bereits vor der Tat gekannt haben. Im Laufe der weiteren Arbeiten stellten die Beamten am Dienstag weitere wichtige Beweismittel sicher. Das Schlauchtuch und der Baseballschläger sind allerdings weiterhin verschwunden.