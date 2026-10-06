Über 80-Jähriger stirbt nach Unfall in München

München (dpa/lby) - Ein über 80-jähriger Autofahrer ist gegen die Wand einer Tiefgarage gefahren und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann am Montagabend in München in die Tiefgarage einer Wohnanlage fahren. Nach aktuellem Stand habe er dabei wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle verloren. In der Folge fuhr er laut Polizei frontal gegen die Betonwand der Garage.

Da der Mann nicht angegurtet war, habe er sich schwer verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, brachte der Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus und reanimierte ihn währenddessen. Im Krankenhaus sei er aber später gestorben. Für Rettung, Bergung und Unfallaufnahme musste eine Straße laut Polizei für zwei Stunden gesperrt werden.