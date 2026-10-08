Unfall mit mehreren Fahrzeugen - Fahrerflucht

Bernhardswald (dpa/lby) - Ein riskantes Überholmanöver hat auf der B16 bei Bernhardswald (Landkreis Regensburg) einen Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ausgelöst. Drei Frauen wurden leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht.

Nach Angaben der Polizei überholte ein weißer Kleintransporter am Mittwochabend in einer Kurve mehrere Fahrzeuge. Wegen des Gegenverkehrs scherte er so knapp vor einem Lastwagen wieder ein, dass dieser stark bremsen musste. Zwei nachfolgende Fahrzeuge fuhren auf, eines davon wurde in den Gegenverkehr geschleudert und prallte frontal mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen.

Die Verletzten sind 25, 26 und 41 Jahre alt. Der Fahrer des Kleintransporters fuhr weiter, ohne anzuhalten. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.