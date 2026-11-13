Viele Wolken und etwas Sonne

München (dpa/lby) - Bayern liegt heute weitgehend unter bedecktem Himmel. Bis zum Mittag soll es zumindest an den Alpen auch Regen oder Schneefall geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ansonsten soll es trocken bleiben und in einigen Regionen die Sonne zum Vorschein kommen.

Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 3 und 8 Grad. In den Kammlagen der nordbayerischen Mittelgebirge erwartet der DWD plus 1 Grad, auf dem Großen Arber minus 4 Grad. In den Alpen werden auf 3.000 Metern minus 9 Grad erwartet.

Samstag soll freundlicher werden

Freundlicheres Wetter stellt der DWD für Samstag in Aussicht. Anfängliche Nebelfelder sollen zunehmend der Sonne weichen. In einigen Regionen dürfte es wolkig bleiben. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 7 Grad. In der Nacht zum Sonntag soll es überwiegend klar sein und lediglich stellenweise Nebel aufziehen.