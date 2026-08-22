Wagen kippt nach Auffahrunfall um - zwei Verletzte

Gebsattel (dpa/lby) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 bei Gebsattel (Landkreis Ansbach) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein 34 Jahre alter Autofahrer fuhr nach Polizeiangaben in Richtung Würzburg auf den Wagen eines Gleichaltrigen auf.

Durch den Zusammenstoß kam der vordere Wagen von der Fahrbahn ab und kippte um. Das Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers prallte gegen eine Betonschutzwand. Beide Fahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.

Als mögliche Unfallursache schließt die Polizei Sekundenschlaf nicht aus. Die Autobahn wurde während der Unfallaufnahme in der Nacht zum Samstag in Richtung Würzburg vorübergehend gesperrt.