Wo es in Bayern neblig wird und Sonnenstrahlen möglich sind

München (dpa/lby) - Wer heute in Bayern unterwegs ist, sollte eine warme Jacke einpacken. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dürften sich zunächst dichte, teils hochnebelartige Wolken halten. Erst am Nachmittag könnte sich öfter die Sonne zeigen.

In Franken sind Höchstwerte von 9 bis 13 Grad möglich, in Südbayern 8 bis 12 Grad. Bei längerem Grau fallen die Werte niedriger aus. Auf 2.000 Metern liegen die Werte zwischen 0 Grad in den Berchtesgadener Alpen und plus 4 Grad in den Allgäuer Alpen. Der Wind weht meist schwach aus Nordost, in Schwaben kann er zeitweise auffrischen.

Nachts bilden sich Nebel und Frost

In der Nacht zum Freitag könnte sich in Nordbayern erneut Nebel oder Hochnebel bilden. In Südbayern soll es zunächst teils klar bleiben, später dürfte sich vielerorts Hochnebel oder Nebel ausbreiten. Die Tiefstwerte liegen im Süden bei plus 3 bis minus 2 Grad, im Norden bei plus 4 bis 0 Grad. Mancherorts ist Frost möglich.