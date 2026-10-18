Zweiter Brand in ehemaliger Möbelfabrik

Dietersheim (dpa/lby) - Auf dem Gelände einer ehemaligen Möbelfabrik in Mittelfranken hat es innerhalb einer Woche zum zweiten Mal gebrannt. Am Samstagabend stand ein Teil der früheren Schlosserei in Dietersheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) in Flammen. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren nach Angaben eines Feuerwehrsprechers vor Ort.

Das Feuer griff auf den Dachstuhl über, breitete sich aber nicht auf benachbarte Gebäude aus. Nach rund einer Stunde waren die Flammen gelöscht. Für die Nachlöscharbeiten musste die Feuerwehr Teile des Daches öffnen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner über die Warn-App Katwarn aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.