Leipzig (dpa) - Nach Ärger um teilweise untersagtes Feuerwerk bei einem Konzert von Tokio Hotel prüft die Stadt Leipzig rechtliche Schritte gegen Sänger Bill Kaulitz. Der 37-Jährige hatte bei der Show am vorigen Freitag in Leipzig einen Sachbearbeiter des Ordnungsamtes namentlich genannt und ausbuhen lassen. Kaulitz machte den Mann verantwortlich dafür, dass Tokio Hotel einen Teil ihrer üblichen Pyrotechnik nicht abbrennen durften.

«Die Stadt verurteilt das öffentliche und sachgrundlose Benennen der Mitarbeiter», teilte ein Sprecher mit. Die Nennung des Namens auf der Bühne und in einem später online gestellten Video stelle einen «erheblichen Angriff» dar. Daher prüfe die Stadt mögliche rechtliche Schritte. «Welcher Art diese sein könnten, ist Teil der andauernden Prüfung.» Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) habe zudem beauftragt, Kontakt mit dem Management von Tokio Hotel aufzunehmen.

Laut Stadt untersagte das Ordnungsamt Tokio Hotel zwei Effekte - einmal brennende Pyro in der Hand zu halten und einmal eine sprühende Feuerwerksfontäne an der Gitarre von Tom Kaulitz. Um so mit Pyrotechnik umzugehen, sei laut Sprengstoffverordnung eine spezielle Erlaubnis nötig. «Da die Künstler nicht über das nötige Fachwissen verfügen, wurden die Effekte versagt.» Andere von Tokio Hotel beantragte Pyroeffekte in der Show seien genehmigt worden, darunter eine Art Wasserfall aus Funken.

Ärger um Pyro nur in Leipzig?

Die Kaulitz-Brüder griffen das Thema in einer am Mittwoch veröffentlichten Episode ihres Podcasts «Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood» noch einmal auf. Darin sagt Bill Kaulitz, dass die Pyroshow bei allen Auftritten in Europa und Deutschland genehmigt worden sei - nur in Leipzig nicht. Auch andere Künstler hätten in Leipzig schon Probleme gehabt, ergänzt Bruder Tom Kaulitz.

«Das ist ja kreative Arbeit, das gehört quasi zu unserer Show mit dazu. Da gibt es extra Momente, die für Gänsehaut sorgen sollen, die die Show, das Musikalische, alles untermalen und beflügeln», sagt der Sänger.

Bill Kaulitz nennt erneut den Namen des Sachbearbeiters, allerdings wird der Familienname im Podcast mit einem Piep übertönt. Aus seiner Sicht gehe es dem Ordnungsamtsmitarbeiter nur darum, Macht auszuüben. Ihm tue das Leipziger Publikum leid, das nicht die gleiche Show wie in Berlin oder anderswo bekommen habe. Er schließt mit den Worten: «Ja, also, das ist ja auch furchtbar. Will ich mich gar nicht so lange mit aufhalten. Idiot.»