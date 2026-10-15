Baby mit 52? Hilary Swank deutet mit Post Schwangerschaft an

Los Angeles (dpa) - Schauspielerin Hilary Swank, die im Alter von 48 Jahren Mutter von Zwillingen wurde, sorgt mit einem witzigen Video für Spekulationen über weiteren Nachwuchs. Die jetzt 52 Jahre alte Oscar-Preisträgerin schrieb zu einem Instagram-Video: «Viele Leute haben mich gefragt, was mein nächstes Projekt ist - dieses hier erscheint im Dezember.» Den Post versah Swank mit Emojis, darunter ein Babygesicht und ein Herzsymbol. US-Medien deuteten dies als augenzwinkernden Hinweis auf einen möglichen Geburtstermin im Dezember.

In dem Clip tanzen zwei größere und zwei kleinere Figuren mit bunten Leuchtstäben am Körper im Dunkeln zu dem Rock-Klassiker «You Ain’t Seen Nothing Yet». Eine der Figuren hat einen leuchtenden Kreis auf dem Bauch, mit einem winzigen Strichmännchen mittendrin.

Die US-Zeitschrift «People» interpretierte das Video als die tanzende vierköpfige Familie: Hilary Swank, ihr Ehemann Philip Schneider und die gemeinsamen dreijährigen Zwillinge Aya und Ohm. Auf eine dpa-Anfrage bei Swanks Management wegen einer Bestätigung gab es zunächst keine Antwort.

Eizellen eingefroren

Im Interview mit dem britischen Magazin «Women's Health» hatte Swank 2025 darüber gesprochen, dass sie ihrer späten Mutterschaft einiges abgewinnen würde. «Ich bin viel geduldiger. Ich bin viel verständnisvoller.» Weil sie bereits Karriere gemacht habe, sei sie auch nicht so gespalten, sagte die Oscar-Preisträgerin damals. Sie könne sich voll auf ihre Kinder einlassen.

Swank («Boys Don't Cry», «Million Dollar Baby») hatte nach Angaben des Magazins Eizellen einfrieren lassen. Zum Glück habe sie die Möglichkeit dafür gehabt, wurde Swank zitiert. Die Schauspielerin ist seit 2018 mit dem Unternehmer Philip Schneider verheiratet.